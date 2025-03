Leclerc și Hamilton, ambii piloți Ferrari, riscă DESCALIFICAREA din Marele Premiu al Chinei!

10:20

Dorinel Munteanu, 56 de ani, a vorbit, în cadrul podcastului GSP „2 la 1”, despre relațiile tensionate cu patronii cu care a lucrat în România: „Paszkany mi-a cerut să bag niște jucători din Portugalia, Porumboiu m-a acuzat că am trântit un meci cu Steaua”.„Eu nu am fost genul de antrenor maleabil, care să spună «da». Am avut foarte mult de pierdut din această cauză”, afirmă Munteanu, acum tehnician la Sepsi. ...