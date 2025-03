Dan Şucu pregăteşte lovitura verii! Jucătorul căruia i-a decis viitorul. Suma uriaşă pe care o cere

18:00

Vancouver Canucks – New York Rangers este şi o bătălie între două echipe disperate să prindă play-off-ul, pe final de sezon, și în același timp reeditarea finalei NHL din 1994. Cei de la Rangers au căzut la două puncte de locurile de playoff din Conferința de Est, după o serie de trei înfrângeri! VEZI AICI […] The post Vancouver Canucks – New York Rangers LIVE VIDEO în AntenaPLAY (ora 19:00). Meci de gală în NHL appeared first on Antena Sport.