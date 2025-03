„Cred că este momentul”. Dumitru Dragomir îi atrage atenţia lui Mircea Lucescu. Schimbarea pe care trebuie să o facă

19:00

Puţină lume lume ştie cum arată sora cea mare a lui Octavian Popescu. „Perla” lui Gigi Becali de la FCSB are 3 surori şi un frate. Andreea are 26 de ani şi este sora cea marea lui Octavian Popescu. Superba Andreea este căsătorită şi are şi un copil. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO CU SORA […] The post Cum arată sora cea mare a lui Octavian Popescu. Andreea întoarce toate privirile appeared first on Antena Sport.