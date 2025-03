Turcia în ascensiune: Erdogan profită de haosul global

09:50

Unsprezece candidați dintre cei 26 care și-au depus candidaturile pentru Cotroceni vor intra în cursa pentru cea mai înaltă funcție în stat, la alegerile prezidențiale din luna mai a acestui an. Candidaturile sunt, începând de joi, definitive, după ce au fost parcurse toate etapele și termenele prevăzute de calendarul alegerilor, astfel că cele 11 nume […]