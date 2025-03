Bernadette Szocs e campioană naţională la tenis de masă! A învins-o în finală pe Bianca Mei-Roşu

21:10

Mihai Stoica a criticat dur un jucător din naţionala României, după înfrângerea cu Bosnia. Oficialul de la FCSB a fost şocat de evoluţia lui Andrei Raţiu. Raţiu, unul dintre cei mai în formă jucători români, a fost criticat de toată lumea. Mai mult. Gică Popescu a spus că a greşit şi la golul marcat de […] The post Mihai Stoica a pus la zid un jucător din naţionala României: „M-a şocat, nu am crezut că se poate schimba aşa” appeared first on Antena Sport.