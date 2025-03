Mașini răsturnate peste gardul bazei NATO de la Kogălniceanu. Patru oameni au ajuns la spital

16:30

Președintele interimar Ilie Bolojan va participa joi, 27 martie, la Reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Coalition of the willing privind securitatea în Ucraina, care va avea loc la Paris, a informat, duminică, Administrația Prezidențială. Bolojan a participat în urmă cu două săptămâni și la reuniunea în format de videoconferință convocată de premierul