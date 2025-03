Predoiu se va întâlni astăzi sau mâine cu Ilie Bolojan: Sunt consultări generale

17:30

Mii de studenți, printre care și români, sunt suspectați că au fraudat sistemul de împrumuturi pentru studii din Marea Britanie și au obținut sume considerabile fără intenția de a urma cursuri universitare. O investigație a The Sunday Times a dezvăluit faptul că studenți români se înscriu an de an la cursuri pentru a primi împrumuturile […]