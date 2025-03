„E vreo șansă să îi vedem pe Politic sau Ciobotariu?” Mircea Lucescu, detalii despre „primul 11” al naționalei înainte de San Marino – România!

08:10

Cristi Chivu a preluat-o pe Parma la mijlocul lunii februarie, dar nu are postul garantat la echipa la care evoluează Dennis Man şi Valentin Mihăilă. Asta deşi a semnat o înţelegere care este valabilă până la 30 iunie 2026. Italienii au spus clar. Cristi Chivu rămâne la Parma doar dacă salvează echipa de la retrogradare. […] The post Verdict îngrijorător al italienilor! Postul lui Cristi Chivu se joacă în 3 luni. Condiţia pentru a nu fi dat afară de la Parma appeared first on Antena Sport.