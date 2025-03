Serbia – Austria 2-0 (3-1), în Nations League. Adversara României din drumul spre World Cup 2026 a ratat promovarea în Liga A

08:40

Au fost surprize uriaşe pe tabloul masculin de la Miami. Învingătorul şi finalistul de la Indian Wells, britanicul Jack Draper şi danezul Holger Rune au fost eliminaţi încă din turul secund al turneului Masters. Pe lângă aceştia, şi Andrey Rublev, ocupantul locului 9 ATP, e OUT din competiţie. Rusul a fost învins de Zizou Bergs