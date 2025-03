România, între teamă și revoltă: începe bătălia pentru viitorul democrației – reportaj BBC

04:00

În ultimele decenii, societatea modernă a fost martora unor schimbări profunde în ceea ce privește tranziția de la adolescență la maturitate. Conceptul de „adult emergent” (în engleză, „emerging adulthood”), introdus de psihologul PhD. Jeffrey Jensen Arnett în anul 2000, încearcă să explice această perioadă intermediară, care nu se încadrează nici în adolescență, dar nici în … The post Adultul emergent: O nouă etapă a dezvoltării umane? appeared first on spotmedia.ro.