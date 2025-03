Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, Episcopul Seleuciei

10:40

În fiecare an, în data de 21, martie sunt celebrate sărbători internaționale sau mondiale, care aduc în atenția cetățenilor teme importante precum: sindromul Down, poezia, protejarea pădurilor, eliminarea discriminării rasiale, importanța conservării ghețarilor și creativitatea artiștilor păpușari. Ziua Mondială a Sindromului Down Proclamată de ONU în 2011, această zi are drept scop promovarea includerii persoanelor…