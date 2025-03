„Thriller” la Dortmund, unde Germania – Italia s-a terminat 3-3, după ce gazdele au condus cu 3-0. Nemţii merg în semifinale

12:00

Agentul lui Denis Drăguş a rupt tăcerea despre transferul acestuia la FCSB. Florin Manea a dezvăluit că nu a fost contactat de Gigi Becali. Gigi Becali s-a declarat încântat de Denis Drăguş, după meciul României cu Bosnia. Patronul de la FCSB a transmis că e dispus să plătească 2,5 milioane de euro în schimbul atacantului […]