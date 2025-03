Militar găsit împușcat, într-o unitate din Gorj. Tânărul, transportat de urgență la spital

16:10

Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat joi, 20 martie, bugetul de venituri și de cheltuieli aferent anului 2025 – anunță Primăria Sectorului 4 într-un comunicat. Și în acest an, comunitatea Sectorului 4 atinge un nou record în privința anvelopei bugetare, suma estimată a fi utilizată pentru realizarea unor investiții masive în obiective strategice pentru […]