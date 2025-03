SUA vor dezafectarea totală a programului nuclear dezvoltat de Iran

09:20

JPMorgan Chase & Co a transmis printr-un reprezentant al unității cunoscute sub numele de JPMAM că a remarcat pauză a inițiativei Net Zero Asset Managers din ianuarie, care a avut loc „în mijlocul evoluțiilor din mediul de reglementare și al așteptărilor clienților. În lumina acestui fapt, JPMAM a decis să iasă din inițiativă”, scrie Reuters.