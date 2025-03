Orest Onofrei, despre Crin Antonescu: Eu cred că dintre toate candidaturile poate fi oferta cea mai bună. Dacă partidele se implică, Crin Antonescu nu are nici o problemă să ajungă în turul II

Orest Onoferi, fost prefect și senator de Suceava, susține că Crin Antonescu are șanse mari să intre în turul II al alegerilor prezidențiale. În prezent, domnul Onofrei este membru al unui for de conducere al PNL Suceava, iar în această calitate a fost prezent sîmbătă la întîlnirea liberalilor și social-democraților cu candidatul lor la funcția […] Articolul Orest Onofrei, despre Crin Antonescu: Eu cred că dintre toate candidaturile poate fi oferta cea mai bună. Dacă partidele se implică, Crin Antonescu nu are nici o problemă să ajungă în turul II apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.

