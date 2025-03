Campania de curățenie din Oradea, în plină desfășurare. Vezi programul de colectare! (FOTO)

17:40

N-a trecut niciun an de când Aeroportul din Oradea are un terminal modern, în urma unor investiții de peste 400 milioane lei, realizate cu fonduri europene. Baiul e că, deși strălucește de nou ce este, terminalul are și destule hibe. De pildă, în zona de intrare, lângă ghișeele de check-in este suspendat un ditamai anunțul ce indică spre zona de restaurant, dar în realitate în spațiul respectiv nu există niciun local, ci doar un tonomat cu gustări, scaune pe care călătorii să aștepte și mult spațiu gol.