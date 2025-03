Ovidiu Murariu: Este nevoie de o strategie pentru a revitaliza fotbalul sucevean. E supărător și pentru mine ca sucevean, ca tată, ca fost fotbalist, ca tată de copil care joacă fotbal la Liceul cu Program Sportiv, ca antrenor la echipa Sucevei să nu reușim să avem măcar Liga a II-a

11:50

În opinia lui Orest Onofrei, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, are mai multe atuuri de partea sa pentru a reuși, iar dacă nu o va face va fi o mare dezamăgire. Domnul Onofrei a fost prefect și senator de Suceava, iar în prezent face parte dintr-un for de conducere al PNL Suceava. În această […] Articolul Orest Onofrei, despre Gheorghe Șoldan: Are multe atuuri de partea sa. Dacă nu va reuși va fi o mare dezamăgire apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.