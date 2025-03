Richard Clayderman, cel mai de succes pianist din toate timpurile, concertează la BT Arena Cluj

10:30

Lidera POT Anamaria Gavrilă a anunțat miercuri seara, pe Facebook, că se retrage din cursa prezidențială pentru a-l susține pe George Simion. „S-a luat hotărârea ca împreună să susținem pe cel care are cele mai multe șanse. Pentru că domnul George Simion are un partid mare în spatele său, are o structură, noi toți trebuie […] The post Schimbări în tabăra suveraniștilor – Gavrilă renunță în favoarea lui Simion appeared first on ViaClujTV.