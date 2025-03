Robinho, viața în închisoare

11:40

Una dintre cele mai active societăți din zona asigurărilor auto obligatorii, Grawe Asigurări, a câștigat, la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), un proces împotriva Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Practic, hotărârea instanței în acest caz ar putea schimba radical regulile RCA. Și asta în măsura în care decizia va fi însușită de ASF […] The post ICCJ dă dreptate unui asigurător care a refuzat plata integrală a reparației. Florin Pandele, patron de service: Decizia nu validează practicile abuzive ale firmelor de asigurare first appeared on Ziarul National.