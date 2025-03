Mercenarii lui Potra si Georgescu au primit inca 30 de zile de arest. Potra si fiul sunt dati in urmarire internationala

17:00

Spirala descendenta de vanzari a Tesla continua, cota sa din vanzarile europene de masini electrice scazand cu 58% in primele doua luni ale acestui an, de la 18,4% in 2024 la 7,7% pentru aceeasi perioada a acestui an, potrivit datelor JATO Dynamics, o firma de consultanta auto, relateaza Politico. In plus, pentru a pune sare...