„Nu înțeleg!” A văzut primul 11 al României pentru meciul cu San Marino și a reacționat! Ce a spus despre decizia luată de Lucescu

Uneori am senzația că Red Bull lansează piloți în spațiu cu o praștie uriașă doar pentru a-i vedea în câte bucăți se sparg la aterizare. Ocuparea postului de pilot secund la Red Bull e ca un concurs în care câștigătorul are numai de pierdut. Uitați-vă la Alex Albon, un pilot dotat cu niște calități umane […]