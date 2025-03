„Şi-a reparat Mihai Popescu greşeala?” Răspunsul lui Mircea Lucescu după San Marino – România 1-5: „Dacă eu nu pot să îi spun, cine o poate face?”

10:50

Tiger Woods a confirmat, duminică, pe reţelele de socializare că are o relaţie cu Vanessa, fosta noră a preşedintelui american Donald Trump, un mare fan al golfului. Woods, extrem de discret în privinţa vieţii personale, a anunţat într-un mesaj neobişnuit pe X că are o relaţie cu Vanessa Trump, fosta soţie a lui Donald Trump […] The post Tiger Woods a confirmat că are o relaţie cu fosta noră a lui Donald Trump: „Viaţaeste mai bună cu tine” appeared first on Antena Sport.