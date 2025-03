Peșchir, managerul rețelei de maneliști, manevrat de Rusia

10:20

Casa Albă, prin intermediul unei companii externe de organizare de evenimente numită Harbinger, caută firme care să sponsorizeze celebra „Cursă cu ouă” sau „Vânătoarea Ouălor de Paște” din acest an. Această inițiativă a stârnit îngrijorări majore din partea experților în etică și a fost primită cu surprindere de foști oficiali ai Casei Albe din ambele … The post Trump scoate tradiția la mezat. Caută sponsori pentru celebra Vânătoare a Ouălor de Paște appeared first on spotmedia.ro.