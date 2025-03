Buna Vestire, sărbătorită azi de credincioși: începutul mântuirii și vestea cea bună adusă Fecioarei Maria

15:10

Un bilet VIP la Beach Please costă 20.000 de euro. Este vorba despre un pachet care include un „apartament în mijlocul festivalului, cu vedere la main stage", potrivit organizatorului festivalului, potrivit Andrei Șelaru, care-și spune Selly, un influencer. Mai exact, cei care plătesc această sumă primesc un container, care are […]