Ilie Bolojan: Într-o situaţie limită se poate ajunge şi la creşteri de taxe

00:00

Într-o lume în care weekendurile bărbaţilor sunt împărţite între cumpărături la mall şi vizite la rude, există un loc unde, an de an, ei pot fi văzuţi cu adevărat fericiţi: Fishing and Hunting Expo! Locul unde nu se vorbeşte despre reduceri la pantofi şi nici despre 'cum de ai ales culoarea asta la perdele?', ci despre lansete, bărci, lunete, nade şi momeli.