„Eşti mare!” Daniel Bîrligea, mesaj savuros după ce Mihai Popescu a dat primul gol pentru naţională cu San Marino

Jamal Musiala a avut o primă reacţie după ce a marcat un gol ireal în partida cu Italia. Reuşita lui Musiala a făcut înconjurul planetei. Totul s-a întâmplat în minutul 36 al partidei de pe Signal Iduna Park. Atunci, gazdele au obținut o lovitură de la colț, iar Kimmich a profitat de neatenția italienilor. Jamal […]