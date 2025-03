Că tot îi place să creadă că i-a inventat pe toți fotbaliștii, Lucescu s-a trezit că l-a antrenat și pe selecționerul din San Marino

14:30

Domnul Gigi Becali, feblețea oilor din Pipera, de care are grijă să le treacă strada în siguranță, a spus la postul RomâniaTV tot felul de vrute și de nevrute la adresa concurenței de la Realitatea […] The post Gigi Becali, noua eminență cenușie a curentului suveranist, vrea să închidă postul Realitatea Plus appeared first on IMPACT.ro.