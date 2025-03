FOTO Investiție de 80 milioane euro realizată de compania IuIius pentru reamenajarea ansamblului Palas Iași

12:30

Institutul Național de Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar) va prezenta în 27 martie în plenul Parlamentului European rezultatele unuia dintre cele mai mari proiecte de cercetare coordonate de o instituție românească - DOORS (Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea). DOORS este unul dintre cele mai mari proiecte de cercetare și inovare coordonate vreodată de o instituție românească și a fost finanțat prin programul Horizon 2020. Proiectul a avut un buget de 9 milioane de euro și a fost derulat de un consorțiu de 35 de parteneri, printre care se numără universități, institute de cercetare și companii din 16 țări, inclusiv Consorțiile Europene de Infrastructuri de Cercetare (ERICs) relevante.