Epoca sclavagismului. Statul ia cu japca aproape jumătate din salarii că să evite impozitarea profitului

Ambasada Statelor Unite la București a transmis, duminică, pe Facebook, un mesaj direct către români. S-a întâmplat la scurt timp după ce vestea amânării programului Visa Waiver a devenit publică. Ton ferm „Intrarea ilegală în Statele Unite nu este o opțiune. Cei care încalcă legea americană vor fi repatriați în țara lor sau se vor […]