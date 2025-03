România U20 – Turcia U20 3-1! Tricolorii lui Costin Curelea au făcut spectacol! Mihnea Rădulescu a marcat un gol superb

08:30

Daniel Bîrligea a reacţionat imediat după ce Mihai Popescu a marcat primul său gol pentru naţionala României. Atacantul celor de la FCSB nu a putut juca nici în meciul cu Bosnia, după ce a acuzat probleme musculare. Daniel Bîrligea nu a stat pe gânduri şi a postat un mesaj imediat după ce colegul său de […] The post „Eşti mare!” Daniel Bîrligea, mesaj savuros după ce Mihai Popescu a dat primul gol pentru naţională cu San Marino appeared first on Antena Sport.