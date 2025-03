Cresc presiunile americane la adresa Groenlandei. După soția sa și JD Vance va face o vizită în insula nordică

22:20

Provident, cea mai mare Instituție Financiară Nebancară (IFN) din România specializată în credite de consum de valoare mică, vinde și asigurări adaptate profilului său de activitate. Pentru o primă situată între 300 și 400 de lei, clienții IFN-ului pot beneficia de acoperire timp de un an și jumătate, pentru anumite riscuri și în anumite limite, explică, pentru Economica, Mihai Tăbăcaru (foto), Head of Insurance Provident Financial România.