Red Bull, decizie radicală după numai două etape! Max Verstappen va avea un nou coechipier

San Marino a reuşit un gol istoric împotriva României, prin Samuele Zannoni, care este de profesie mecanic şi tinichigiu auto. Acesta joacă fotbal la „nivel de judeţeană". În minutul 66 al partidei, San Marino a reuşit să marcheze prin Samuele Zannoni. Acesta joacă în liga a 5-a din Italia, la „celebra" echipă US Pietracuta. Mecanicul […]