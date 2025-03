Ce a spus Vinicius, după înfrângerea usturătoare cu Argentina. Detaliul remarcat la rivali: „Nu se poate întâmpla”

12:40

Francezul Michel Platini şi fostul preşedinte elveţian al FIFA, Sepp Blatter, au fost din nou achitaţi, marţi, în apel de justiţia elveţiană în dosarul de fraudă din 2015. Ca şi în primă instanţă, în 2022, Curtea extraordinară de apel a Tribunalului penal federal, reunită la Muttenz (nord-vest), nu a urmat recomandarea parchetului, care, la începutul […]