Statele Unite aprobă un nou antibiotic pentru tratarea infecțiilor urinare

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat că va propune pentru acest an un buget-record de 2,2 miliarde de lei pentru programul Casa Verde Fotovoltaice, prin care persoanele fizice își pot produce singuri energie din panouri solare. În plus, va demara în acest an în premieră un program separat doar pentru baterii de stocare, cu un buget de 400 de milioane de lei.