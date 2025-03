Angajatorii din transport oferă asigurări private de sănătate

14:10

Comisia Europeană a publicat astăzi cifrele preliminare privind decesele rutiere pentru 2024. Aproximativ 19.800 de persoane au fost ucise în accidente rutiere în UE anul trecut, ceea ce reprezintă o ușoară scădere, de 3%, în comparație cu 2023. Reducerea este echivalentă cu 600 de vieți mai puține pierdute. Dar, chiar dacă numărul deceselor cauzate de accidente […] The post Scădere cu 3% a numărului de accidente rutiere mortale din UE, în 2024 appeared first on ZIUA CARGO.