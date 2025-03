Boycott USA! Valul anti-Trump din Franța lovește brandurile americane

18:40

Prețurile petrolului au crescut luni, investitorii evaluând impactul noilor sancțiuni americane asupra exporturilor iraniene și al negocierilor de încetare a focului menite să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, care ar putea duce la o creștere a livrărilor rusești pe piețele globale. Contractele futures la țițeiul Brent au câștigat 4 cenți la 72,2 dolari […] The post Un armistițiu în Ucraina avantajează petrolul rusesc first appeared on Ziarul National.