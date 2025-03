Anunţul lui Florentin Petre, chiar înainte de Dinamo – FCSB: „Ar fi perfect să se întâmple asta”

18:40

Michael Owen, fostul jucător al lui Liverpool şi câştigător al Balonului de Aur în 2001 este de părere că formaţia de pe Anfield trebuie să facă tot posibilul pentru a-l păstra pe Mohamed Salah. Egipteanul mai are contract cu Liverpool până la finalul acestui sezon, iar negocierile dintre cele două părţi nu înaintează, aşa cum […] The post Liverpool, avertizată de un fost Balon de Aur! Verdictul categoric dat în privinţa lui Mohamed Salah: „Acest lucru vine cu riscuri” appeared first on Antena Sport.