Gică Hagi, discurs uriaş la lansarea cărţii autobiografice: „Am fost un copil de Săcele care a iubit mingea!” Motivul retragerii: „Nu mai puteam să mă antrenez”

Se fac ei mari să ducă România la Mondial! Puştii din naţionala sub 16 ani vin din toate colţurile lumii şi au grijă la tot ce mănâncă pentru a ajunge fotbalişti de clasă. Ryan Rusu joacă de la 11 ani la Milan, Eduardo Corlat creşte la şcoala lui Real Madrid, iar Daniel Gold e născut […]