Chirurgii chinezi au transplantat un ficat modificat genetic de la porc la om

18:50

Washington si Moscova sunt in discutii pentru a reinvia gazoductele Nord Stream, a declarat miercuri ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, in timp ce Kremlinul incearca sa recastige un punct de sprijin in Europa, pe fondul perspectivei unui armistitiu in Ucraina. Gazoductele Nord Stream, care transportau anterior gaze din Rusia catre Germania prin conducte sub...