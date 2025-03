Noua colecţie LEGO Speed Champions dedicată maşinilor de Formula 1 primeşte deja o reducere semnificativă de preţ

14:00

Mărul muşcat a fost întotdeauna un producător ce a mizat pe calitate, iar acest lucru se întâmplă şi cu Apple TV+. Serviciul de streaming video a lansat multe filme (Killers of the Flower Moon, The Gorge, Argylle și Fly Me to the Moon etc.) şi seriale (Masters of the Air, The Morning Show, Dark Matter, […]