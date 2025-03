Arthur Fils l-a eliminat pe Zverev în optimi la Miami

00:00

Oklo Inc. raportează o adâncire a pierderii în 2024, în timp ce merge înainte cu proiectul Aurora - prima centrală de producţie a energiei bazată pe tehnologia Oklo. Compania are în plan să genereze venituri abia după 2027, având deja încheiate acorduri de vânzare a energiei care va fi generată de către centrală, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille (https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviq).