Subsidiara NN din România dedicată asigurărilor generale aduce capital

00:20

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, fondat de bancherii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, a scos la vânzare clădirea de birouri One Victoriei Plaza, din centrul Bucureștiului, folosită integral ca sediu central al First Bank și cumpărată în urmă cu doi ani și jumătate de la omul de afaceri Dorin Mateiu, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.