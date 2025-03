Tot ce trebuie să știi despre cum de deschizi o franciză La Doi Pași: Ghid complet pentru antreprenorii începători (P)

09:20

Dosarul „Orice naș își are nașul" a izbucnit ieri, cu perchezițiile din București, din Palatul CFR, dar și în alte 7 județe, într-o anchetă care vizează infracțiuni de abuz în serviciu, delapidare, fals informatic, acces […] Articolul Dosarul „Orice naș își are nașul": 21 de angajați CFR, puși sub control judiciar, după mega perchezițiile de pe Bd. Dinicu Golescu, din Palatul Căilor Ferate