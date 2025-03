Ciolacu anunță reforma fiscală de care se tem românii: „Îmi doresc impozitarea progresivă”

18:40

Decizia administrației Trump de a desființa postul Radio Europa Liberă a fost blocată temporar de un judecător districtual. Postul poate să funcționeze până pe 28 martie, când va fi nevoie de o altă decizie, conform The New York Times. Judecătorul districtual Royce C. Lamberth a transmis că instituția de presă nu poate fi închisă printr-o