Administrația Trump va reduce sprijinul pentru vaccinuri acordat țărilor în curs de dezvoltare

Administrația președintelui Donald Trump intenționează să reducă finanțarea pentru GAVI, o organizație globală din domeniul sănătății care are ca obiectiv creșterea accesului la vaccinuri în țările în curs de dezvoltare, a raportat cotidianul The New York Times (NYT), citat de agenția de presă Xinhua.

