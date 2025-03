Industria contabilității din România a depășit 1 miliard de euro

08:40

După lansarea celei mai recente generații Vivaro anul trecut, vehiculul utilitar îmbogățește acum, pentru prima dată, portofoliul cu un vehicul pe bază de hidrogen cu pilă de combustie. Combinația sa de propulsie cu pile de combustibil cu hidrogen și baterie conectată, face ca Vivaro cu hidrogen să poată parcurge mai mult de 400 km cu […] The post Dube cu pile electrice appeared first on ZIUA CARGO.