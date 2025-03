Adrian Mutu intervine în forţă! Mesaj direct al „Briliantului” despre Mircea Lucescu: „Vrea să-l trezească”

18:10

Hakan Şukur (53 de ani) a rămas fără întreaga avere. Fostul atacant legendar al lui Galatasaray şi al naţionalei Turciei s-a destăinuit într-un alt interviu. Hakan Şukur trăieşte acum din Uber şi din vânzarea cărţilor. O avere de circa 60 de milioane de euro i-a fost confiscată în Turcia după ce i s-a opus lui […] The post „Mi-au maltratat copiii, mi-au luat totul!” Fostul coleg milionar al lui Gică Hagi trăieşte o dramă! Ce meserie a ajuns să aibă după ce a rămas fără întreaga avere appeared first on Antena Sport.