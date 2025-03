Ferrari răspunde la tarifele americane cu o majorare a preţurilor de până la 10%

16:20

România nu va trimite niciun militar în Ucraina, însă va participa la discuţiile legate de forţele internaţionale de menţinere a păcii în calitate de stat de tranzit, a declarat joi preşedintele interimar Ilie Bolojan, într-o conferinţă de presă susţinută la Paris, după reuniunea şefilor de stat şi de guvern din cadrul 'Coalition of the Willing', privind securitatea în Ucraina,