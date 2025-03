Anunţul italienilor despre revenirea pe teren a lui Florinel Coman. Ce se întâmplă cu internaţionalul român

20:50

Alina Peșu e gata să arbitreze şi FCSB, chiar dacă Gigi Becali a avut mai multe derapaje la adresa femeilor – arbitru. Alina Peşu (35 de ani) este arbitră din categoria Elite şi are şanse uriaşe de a arbitra la Campionatul European de fotbal feminin. Alina Peşu a spus că nu ar avea nimic împotrivă