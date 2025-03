Europa nu va acționa “în genunchi” pentru supraviețuirea relației cu SUA, afirmă Tusk, anunțând drept “punct de cotitură” un tratat Polonia-Franța privind garanții reciproce de securitate

13:50

ICI București a participat la GALA Women in Power 2025: Vision Board – Puterea Viziunii, un eveniment organizat de Business Magazin marți, 25 martie 2025, dedicat leadershipului feminin și excelenței în afaceri. În cadrul acestei gale, participantele au avut ocazia să interacționeze în cadrul activității „Vision Board în Acțiune", unde și-au împărtășit aspirațiile și obiectivele